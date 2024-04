Les Lions dévorent Zoug

Les Zurich Lions disputeront la finale des play-off. Comme face à Bienne au tour précédent, les Lions n’ont eu besoin que de quatre matches pour éliminer Zoug.

Zurich a remporté 2-0 l’Acte IV sur la glace zougoise pour un huit sur huit assez extraordinaire depuis le début de ces séries finales. La meilleure équipe de la saison régulière a marqué par Derek Grant à la 22e dans un angle très fermé et par Denis Malgin à la 34e sur une séquence à cinq contre quatre. Sans un Leonardo Genoni dans un bon soir dans la cage averse, l’addition aurait été bien plus lourde.

Parfaitement protégés par leur gardien Simon Hrubec et portés par la verve de Malgin et de Sven Andrighetto, les Lions dégagent une très grande impression. En finale, l’avantage de la glace et de la fraîcheur leur offre, semble-t-il, une immense marge sur son futur adversaire.

/ATS