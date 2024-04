Les Panthers et les Hurricanes mènent 3-0

Finaliste malheureux de la dernière Coupe Stanley, Florida a décroché jeudi un troisième succès en trois matches face à Tampa Bay au 1er tour des play-off de NHL.

Florida est allé s'imposer 5-3 sur la glace du Lightning dans l'acte III de ce derby floridien. Matthew Tkachuk a inscrit le premier but des Panthers, après 10'39'' de jeu, et le dernier à 32'' de la fin dans une cage vide. Tampa Bay a mené 2-1 dans cette partie, avant d'encaisser trois buts d'affilée entre les 30e et 50e minutes.

Toujours à l'Est, Carolina se retrouve également à une victoire d'une place en demi-finale de Conférence. Les Hurricanes ont battu une troisième fois les Islanders jeudi à New York (3-2), grâce notamment aux 2 assists d'Andrei Svechnikov et aux 29 arrêts de Frederik Andersen. Les deux équipes se retrouveront samedi.

/ATS