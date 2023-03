Les Rapperswil-Jona Lakers reprennent espoir

Les Rapperswil-Jona Lakers ont repris espoir après leur succès 4-1 contre Zoug lors du 3e match des quarts de finale des play-off de National League. Les Zurich Lions mènent, eux, 2-1 contre Davos.

Les Saint-Gallois ne sont plus menés que 2-1 dans une série où les mauvais coups commencent à pleuvoir. La partie n'était vieille que de 18 secondes que trois joueurs se sont retrouvés sur le banc des pénalités. Les Zougois ont ouvert le score à 5 contre 4 dans la continuité de ces sanctions par Dario Simion (2e).

Les Lakers ont su réagir cette fois-ci et ont surtout su comment battre Leonardo Genoni. Jeremy Wick a d'abord brûlé la politesse à Gregory Hofmann et Jan Kovar pour égaliser (18e). Puis le futur défenseur lausannois Christian Djoos s'est un peu oublié en infligeant un coup de canne entre les jambes à Dominic Lammer (27e). C'était direction les vestiaires pour le Suédois, pilier de la défense zougoise.

Les Saint-Gallois ont pu prendre l'avantage suite à cette séquence. Yannick-Lenart Albrecht a réussi à dévier le palet on ne sait trop comment après un poteau de Maxim Noreau (28e). En troisième période, Sandro Forrer et Pontus Aberg ont validé le succès de Rapperswil-Jona.

Un deuxième tiers de feu

Les Zurich Lions ont repris la main contre Davos après leur succès étriqué 3-2. Les joueurs de Marc Crawford ont d'abord été surpris par un but de Marc Wieser juste avant la première sirène. Mais la réponse zurichoise au cours de la période intermédiaire fut cinglante avec une réussite d'Alexandre Texier (30e). Le Français a réussi à tromper le portier Sandro Aeschlimann de derrière sa cage. Puis Sven Andrighetto (35e) et Dean Kukan en supériorité numérique 48 secondes plus tard ont donné un avantage suffisant aux Zurichois.

Les quatrièmes matches de ces deux séries auront lieu mercredi.

/ATS