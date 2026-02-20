Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur

Colin Muller ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse dames. Au lendemain de la ...
Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur

Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur

Photo: KEYSTONE/MANUEL GEISSER

Colin Muller ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse dames.

Au lendemain de la conquête de la médaille de bronze aux Jeux de Milan-Cortina, le natif de Toronto a annoncé au micro de la SRF son intention de quitter son poste.

Colin Muller a, ainsi, conclu de manière abrupte les pourparlers entamés par Swiss Ice Hockey pour une éventuelle prolongation de contrat. La Fédération n'avait pas souhaité entamer cette discussion avant le tournoi olympique. Une marque de défiance sans doute aux yeux de Colin Muller.

/ATS
 

Actualités suivantes

Valentin Pilet fidèle au HCA

Valentin Pilet fidèle au HCA

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 11:08

HCFM : « On peut dire que la saison commence samedi »

HCFM : « On peut dire que la saison commence samedi »

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 09:40

Hockey sur glace: La tête déjà tournée vers Zurich en mai

Hockey sur glace: La tête déjà tournée vers Zurich en mai

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 15:39

Le HCA gagne mais perd Friman

Le HCA gagne mais perd Friman

Hockey    Actualisé le 19.02.2026 - 23:00

Articles les plus lus

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Hockey    Actualisé le 19.02.2026 - 17:57

Le HCA gagne mais perd Friman

Le HCA gagne mais perd Friman

Hockey    Actualisé le 19.02.2026 - 23:00

HCFM : « On peut dire que la saison commence samedi »

HCFM : « On peut dire que la saison commence samedi »

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 09:40

Hockey sur glace: La tête déjà tournée vers Zurich en mai

Hockey sur glace: La tête déjà tournée vers Zurich en mai

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 15:39

Un nouveau Finlandais débarquera au HCA

Un nouveau Finlandais débarquera au HCA

Hockey    Actualisé le 18.02.2026 - 15:43

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Hockey    Actualisé le 19.02.2026 - 17:57

Le HCA gagne mais perd Friman

Le HCA gagne mais perd Friman

Hockey    Actualisé le 19.02.2026 - 23:00

Hockey sur glace: La tête déjà tournée vers Zurich en mai

Hockey sur glace: La tête déjà tournée vers Zurich en mai

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 15:39

La montée en puissance du LHC étouffe le HCA

La montée en puissance du LHC étouffe le HCA

Hockey    Actualisé le 17.02.2026 - 23:03

Suisse - Finlande: un quart de finale pour l'histoire

Suisse - Finlande: un quart de finale pour l'histoire

Hockey    Actualisé le 18.02.2026 - 10:39

Un nouveau Finlandais débarquera au HCA

Un nouveau Finlandais débarquera au HCA

Hockey    Actualisé le 18.02.2026 - 15:43

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Hockey    Actualisé le 19.02.2026 - 17:57