Les ZSC Lions rentrent des Grisons sans le moindre point

Pour la première fois de la saison, les Zurich Lions ont concédé une troisième défaite de rang en National League. A Davos, les hommes de Mark Crawford se sont inclinés 0-3.

Plus incisifs, les Grisons ont mérité leur succès, eux qui demeuraient sur trois revers. Cette victoire les protégés de Josh Holden l'ont obtenue via une réussite de Valentin Nussbaumer, prompt à profiter d'une mêlée devant la cage du 'Z' (22e) et un tir en backhand d'Andres Ambühl (42e). Les Davosiens auraient déjà pu ouvrir la marque dès la 19e minute, si Matej Stransky n'avait pas vu son tir au but être détourné par Simon Hrubec. Stransky a tout de même marqué mais en fin de partie et dans la cage vide (58e).

Sans démériter, les ZSC Lions, à leur premier match après la trêve de l'équipe de Suisse, sont tombés sur un excellent Sandro Aeschlimann et sur une défense locale particulièrement à son affaire.

/ATS