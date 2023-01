Les Zurich Lions mettent fin à leur série négative

Après six défaites de rang, les Zurich Lions ont retrouvé le goût de la victoire en National League. Les joueurs de l'entraîneur Marc Crawford ont battu 3-2 Zoug pour un précieux succès.

Crawford, arrivé dans les derniers jours de décembre, ne comptait que deux victoires avec les Lions et six revers consécutifs. Le bilan n'était pas très flatteur pour le successeur de Rikard Grönborg, renvoyé de manière discutable alors que l'équipe pointait à la troisième place.

Ce succès vient à point pour les Lions alors que la qualification arrive dans son dernier quart. Ils sont parvenus à vaincre des Zougois qui disputaient leur quatrième match en six jours. Ils avaient entamé la partie de manière idéale avec des buts d'Alexandre Texier (6e) et Juho Lammiko (8e). Il s'en est suivi une large domination aux tirs (11-3) dans la première période mais malheureusement pour eux qu'un but d'écart après la réduction du score du Suédois Christian Djoos en supériorité numérique.

Changement complet en deuxième tiers-temps avec une large pression des Zougois (15-6 aux tirs) mais qu'un seul but sur un tir puissant du défenseur Tobias Geisser (28e). Les Zurichois se retrouvaient à nouveau proches d'une issue défavorable. Le bon travail du portier Simon Hrubec a permis d'éviter le pire. D'autant plus que Dean Kukan a profité d'un Leonardo Genoni peu inspiré entre ses deux poteaux pour marquer le but décisif (52e).

Au classement, les Zurich Lions font une bonne affaire en prenant sept points d'avance sur la barre de la 7e place. En revanche, Zoug stagne à la 9e place avec cinq points de retard sur Fribourg-Gottéron sixième et le même nombre de matches.

/ATS