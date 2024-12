Lian Bichsel marque mais perd pour sa première

Lian Bichsel a traversé une soirée contrastée pour sa grande première avec Dallas. Il a, en effet, eu le bonheur de trouver le chemin des filets dans une rencontre perdue 4-1 contre Nashville.

45e joueur suisse aligné en NHL, le défenseur de 20 ans a sauvé l’honneur de Dallas à la 31e pour obtenir la troisième étoile. Aligné durant 15’46’’, le Soleurois a été crédité d’un bilan de +1. Il n’empêche que les Stars ont concédé au final une défaite sur leur glace bien improbable face à un adversaire privé de son capitaine Roman Josi et qui restait sur... huit revers de rang.

Janis Moser a été l'autre joueur suisse à comptabiliser un point lors de cette soirée riche de 14 matches. Le Seelandais a délivré un assist pour franchir le seuil des 10 points lors du succès 8-3 de Tampa Bay à Calgary. Un succès qui porte la griffe de Nikita Kucherov, auteur d'un match à... six points avec un but et cinq assists.

Dans le choc au sommet de la soirée à Newark, le Los Angeles de Kevin Fiala est tombé après six victoires de rang. Les Kings se sont inclinés 3-1 devant un New Jersey emmené par un Jack Hughes intenable avec un but et deux assists. Les Devils de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont cueilli ainsi leur dix-neuvième victoire en trente-deux rencontres, leur sixième lors des dix derniers matches avant de recevoir samedi Chicago, le cancre de la Ligue.

/ATS