Luca Gianinazzi à la tête du HC Viège

Champion de Swiss League, le HC Viège a trouvé son nouveau coach. Luca Gianinazzi succèdera à Heinz Ehlers qui est retourné au Danemark. Son contrat porte sur une année.

Le Tessinois de 32 ans sort d’une expérience de deux ans et demi à la tête du HC Lugano. En Valais, il pourra bénéficier du concours de Kevin Hecquefeuille qui a prolongé pour une année son contrat d’entraîneur-assistant. 'Luca Gianinazzi représente une génération d’entraîneurs modernes et orientés vers la performance. Ses valeurs- intensité, discipline et engagement collectif – correspondent parfaitement à l’ADN du HC Viège', écrit le club valaisan.

Le HC Viège annonce par ailleurs les venues du gardien finlandais à licence suisse Juho Markkanen (JoKP), du défenseur Darren Bross (La Chaux-de-Fonds) et de l’attaquant Lenn Zehnder (GCK Lions).

/ATS