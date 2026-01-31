Lugano domine Genève-Servette et grimpe au 3e rang

Lugano a dominé Genève-Servette 5-1 dans le choc de la soirée de samedi en National League. Les Tessinois, qui grimpent au 3e rang, se sont ainsi assuré a minima une place en play-in.

Ce duel entre deux équipes ayant subi trois défaites dans leurs quatre précédentes sorties s'est joué au troisième tiers. Plus réaliste, Lugano a marqué à deux reprises en supériorité numérique grâce à Jiri Sekac (43e, 2-1) et Dario Simion (57e, 4-1). Le GSHC est pour sa part resté 'muet' en deux 'powerplays'.

Les espoirs des hommes de Ville Peltonen se sont envolés lorsque Simion a marqué le 3-1 à la 50e. A noter que Mirco Müller a également signé un doublé. Le défenseur a profité d'une sortie hasardeuse de Stéphane Charlin pour ouvrir la marque dans une cage vide (19e) avant de sceller le score à la 60e alors que le gardien du GSHC avait cédé sa place à un sixième joueur de champ.

Genève-Servette, qui avait égalisé à 1-1 sur une réussite de Simas Ignatavicius (30e), boucle ainsi sa dernière semaine avant la pause olympique en n'ayant glané qu'un point - lundi face à Ambri - en trois matches. Mais les Grenat restent solidement installés dans le Top 6, avec 10 longueurs d'avance sur le 7e Rapperswil-Jona.

Le 'Z' battu par Zoug

Lugano a donc dépassé les Zurich Lions, doubles tenants du titre, qui se sont inclinés 4-2 à domicile face à Zoug dans le même temps. L'EVZ, qui restait sur deux défaites, a fait la différence grâce à un triplé de Jan Kovar. Mené 3-0 à la 48e, le 'Z' a réagi par un doublé de Sven Andrighetto, en vain.

Le dernier match de la soirée a vu Langnau dominer Ambri-Piotta 6-3 pour mettre fin à une série de quatre défaites. Les Tigers, dont la participation à la Coupe Spengler 2026 a été officialisée juste avant cette partie, ont forcé la décision en marquant trois buts entre les 45e et 49e minutes pour faire passer le score de 2-2 à 5-2.

/ATS