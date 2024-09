Lugano lance sa saison

Lugano a signé son premier succès de la saison de National League. A domicile, les Tessinois ont battu le Davos d'Andres Ambühl 4-2.

Cette partie fut à lire par blocs. Il y eut d'abord la domination tessinoise du tiers médian avec deux buts en 89 secondes entre la 32e et la 34e grâce aux défenseurs Alatalo et Dahlström. Puis au cours de la troisième période, ce fut le réveil grison avec deux réussites en 18 secondes à la 46e par Honka et Frehner. Ou comment se relancer totalement en un laps de temps très court.

Et les Davosiens bénéficiaient d'un jeu de puissance pour prendre les devants à moins de cinq minutes de la fin. Seulement Fora s'est compromis à la bleue et sur le retour de pénalité, Alatalo s'est présenté seul face à van Pottelberghe et Dahlbeck a fait faute.

Sur le penalty logiquement accordé, Fazzini a réussi un petit bijou en déposant le puck en lucarne pour le 3-2. Marco Müller a scellé le score dans la cage vide.

Andres Ambühl oubliera très certainement rapidement cette partie. N'empêche que l'éternel attaquant davosien a disputé son 1043e match de National League en saison régulière et a dépossédé Beat Gerber du record. Au total, Ambühl en est à 1264, soit six de moins que Gerber, mais il devrait bientôt détenir également ce record.

