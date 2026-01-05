Lugano: le staff technique prolongé jusqu'en 2028

Le HC Lugano annonce prolonger jusqu'en 2028 sa collaboration avec son staff technique. Le ...
Photo: KEYSTONE/Samuel Golay

Le HC Lugano annonce prolonger jusqu'en 2028 sa collaboration avec son staff technique.

Le coach principal Tomas Mitell, son adjoint Stefan Hedlund et l'entraîneur des gardiens Antti Ore ont tous trois paraphé un nouvel accord portant sur une saison supplémentaire.

Ancien coach à succès du Färjestad BK, le Suédois Tomas Mitell est en poste depuis le début de la saison à Lugano, où il avait pris la succession d'Uwe Krupp. Le club bianconero a réussi un excellent début de championnat 2025/26 avec une 4e place provisoire.

'Le staff technique travaille très bien avec l'équipe. La confiance mutuelle est très forte, ce qui crée le climat de travail souhaité pour fournir de bonnes performances. Le staff technique adhère à 100 % à la philosophie du club et croit en la voie empruntée. Les bases pour l'avenir sont posées et je suis heureux de pouvoir progresser pas à pas', explique le directeur général du HCL, Janick Steinmann, cité dans le communiqué du club tessinois.

/ATS
 

