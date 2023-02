Mauvaise opération pour Fribourg, très bonne pour Lausanne

Très mauvaise opération pour Fribourg lors de l'antépénultième journée de National League. Les Dragons se sont inclinés 4-2 à Zoug, alors que le LHC a battu Rapperswil 3-2.

Et voilà Gottéron désormais sous la barre. A deux journées de la fin de la saison régulière, les hommes de Christian Dubé continuent de broyer du noir. Face à Zoug, concurrent direct pour la sixième place synonyme de play-off, les Dragons n'ont pas su cracher le feu.

Menés 3-0 à la 27e, les Fribourgeois ont dû cravacher. Heureusement, ils ont relevé la tête parce qu'ils disposent d'un power-play efficace. C'est grâce à cet avantage numérique que les joueurs de Christian Dubé ont pu faire douter des Zougois qui ont été très efficaces. Mais en fin de match, Genoni a dit non et les attaquants fribourgeois ont séché.

La fin de saison sera passionnante et Fribourg peut s'estimer heureux de devoir affronter Ajoie jeudi et Langnau samedi. Mais Zoug a un point d'avance.

Lausanne a le sourire

Si Fribourg fait grise mine, Lausanne voit la vie en rose. Ce succès face à Rapperswil permet aux Vaudois de prendre seuls la 8e place avec trois longueurs d'avance sur leurs poursuivants.

Les Vaudois ont dominé le premier tiers, mais ce sont les Lakers qui ont été les plus malins. Un but en power-play de Lammer et une habile déviation de Brüschweiler ont jeté un froid à Malley.

Heureusement, les Lions ont su trouver des réponses. En 27 secondes entre la 26e et la 27e, les joueurs de Geoff Ward ont nivelé la marque par Fuchs et Hügli. Débauché de Bienne et signé pour cinq ans, Hügli a dû attendre la 50e journée de championnat pour ouvrir son compteur. Tous ses coéquipiers se sont précipités pour le féliciter, tandis que l'attaquant a semblé enfin enlevé le singe qu'il avait dans le dos. C'est finalement Kovacs d'un joli solo qui a pu offrir les trois points à sa formation (49e).

Dans le dernier match de la soirée, Ambri peut pousser un ouf de soulagement. Longtemps menés à Davos, les Léventins ont renversé la vapeur pour s'imposer 3-2 grâce à Chlapik qui a vu double. Cette victoire envoie Langnau définitivement en play-out face à Ajoie.

