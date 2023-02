McDavid atteint la barre des 50 buts, en 61 matches

Connor McDavid a atteint pour la première fois la barre des 50 buts sur une saison régulière de NHL lundi.

La superstar des Oilers a signé un doublé à l'occasion de son 61e match dans cet exercice 2022/23, une défaite 3-2 d'Edmonton face à Boston.

L'attaquant canadien de 26 ans est le meilleur buteur (50), le meilleur passeur (65) et le meilleur compteur (115) de la Ligue. Il est le joueur en activité à atteindre le plus rapidement les 50 réalisations en une saison, dépassant ainsi l'ex-Lion de Zurich Auston Matthews qui avait marqué son 50e but à l'occasion de sa 62e partie la saison dernière avec les Maple Leafs de Toronto.

Premier joueur de la NHL à inscrire 50 buts avant le mois de mars depuis Alexander Mogilny, Mario Lemieux et Jaromir Jagr en 1995/96, Connor McDavid est simplement le neuvième joueur en activité à marquer au moins 50 buts en une saison, Alex Ovechkin ayant atteint ce plateau à neuf reprises. Il est aussi le sixième à afficher au moins 50 buts et 100 points en saison régulière.

Un assist pour Suter

Certes plus modestement, Pius Suter tient également la forme. Auteur d'un assist dans un match perdu 6-2 par Detroit à Ottawa, l'attaquant zurichois des Red Wings a réussi 6 points dans ses 8 dernières parties. Il a ainsi porté son total de la saison à 18 points en 56 matches.

/ATS