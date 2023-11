Meier, Josi et Suter marquent

La soirée de jeudi en NHL a été marquée par trois buts suisses.

Timo Meier et Roman Josi ont tous deux signé leur deuxième réussite dans ce championnat 2023/24, alors que Pius Suter a enfin débloqué son compteur.

Timo Meier a trouvé la faille en supériorité numérique à la 23e minute pour le 3-0 des Devils, qui ont dominé Minnesota 5-3 pour cueillir leur troisième victoire consécutive. L'Appenzellois en est à 8 points en 9 matches cette saison. Jonas Siegenthaler est resté 'muet', alors qu'Akira Schmid n'a pas quitté le banc des Devils.

New Jersey, qui a gagné cinq de ses six dernières parties, entamait jeudi un 'road trip' comprenant quatre matches en huit jours. Un voyage que n'effectue pas son capitaine Nico Hischier, blessé sur une lourde charge à la tête il y a une semaine face à Buffalo et toujours au repos forcé.

Roman Josi a lui aussi marqué en 'power play' jeudi. Le capitaine de Nashville a signé le 2-2 à la 37e pour les Predators, qui se sont toutefois inclinés 4-2 face à Seattle. Le no 59 affiche 7 points à son compteur personnel en 10 matches.

Pius Suter a pour sa part profité du festival offensif de Vancouver à San Jose (10-1!) pour réussir son premier point de la saison. Le centre zurichois a marqué le 8-0 à la 38e, profitant d'un assist du capitaine des Canucks Quinn Hughes (1 but et 4 assists jeudi).

La belle série de Kevin Fiala a par ailleurs pris fin. L'attaquant saint-gallois des Kings, qui avait réussi au moins un point dans ses huit derniers matches, n'a pas compté jeudi dans une partie gagnée 3-2 par Los Angeles à Ottawa.

/ATS