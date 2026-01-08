NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd

Kevin Fiala s'est illustré en NHL, mais cela n'a pas empêché son équipe des Los Angeles Kings ...
NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd

NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd

Photo: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea

Kevin Fiala s'est illustré en NHL, mais cela n'a pas empêché son équipe des Los Angeles Kings de s'incliner 4-3 ap à domicile contre les San Jose Sharks. Fiala a marqué un but et donné un assist.

L'attaquant suisse a égalisé à 2-2, signant sa 16e réussite de la saison. Il avait auparavant été crédité d'une passe décisive sur le premier but des Kings. Avec un total de 31 points, il est le deuxième meilleur compteur de sa franchise et reste sur cinq rencontres durant lesquelles il a inscrit au moins un point.

/ATS
 

Actualités suivantes

Courte mais précieuse victoire du HCFM

Courte mais précieuse victoire du HCFM

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 05:52

Gerd Zenhäusern: « A un moment donné, nous devrions y arriver »

Gerd Zenhäusern: « A un moment donné, nous devrions y arriver »

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 05:36

Lausanne subit la loi de Lugano

Lausanne subit la loi de Lugano

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 22:16

Pas de hockeyeuse jurassienne aux JO

Pas de hockeyeuse jurassienne aux JO

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 18:40

Articles les plus lus

Les New Jersey Devils subissent une raclée historique

Les New Jersey Devils subissent une raclée historique

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 08:46

Pas de hockeyeuse jurassienne aux JO

Pas de hockeyeuse jurassienne aux JO

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 18:40

Lausanne subit la loi de Lugano

Lausanne subit la loi de Lugano

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 22:16

Gerd Zenhäusern: « A un moment donné, nous devrions y arriver »

Gerd Zenhäusern: « A un moment donné, nous devrions y arriver »

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 05:36

La ténacité du HCA n’a pas été récompensée

La ténacité du HCA n’a pas été récompensée

Hockey    Actualisé le 06.01.2026 - 23:22

Les New Jersey Devils subissent une raclée historique

Les New Jersey Devils subissent une raclée historique

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 08:46

Pas de hockeyeuse jurassienne aux JO

Pas de hockeyeuse jurassienne aux JO

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 18:40

Lausanne subit la loi de Lugano

Lausanne subit la loi de Lugano

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 22:16

Le rêve canadien d’Alexane et Naya, du HCA à l’équipe de Suisse

Le rêve canadien d’Alexane et Naya, du HCA à l’équipe de Suisse

Hockey    Actualisé le 06.01.2026 - 10:12

La ténacité du HCA n’a pas été récompensée

La ténacité du HCA n’a pas été récompensée

Hockey    Actualisé le 06.01.2026 - 23:22

Les New Jersey Devils subissent une raclée historique

Les New Jersey Devils subissent une raclée historique

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 08:46

Yannick Rebetez responsable du scouting au HCA

Yannick Rebetez responsable du scouting au HCA

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 10:45