NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

Pius Suter est sorti perdant de son 400e match de saison régulière de NHL. Le Zurichois s'est ...
NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

Photo: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara

Pius Suter est sorti perdant de son 400e match de saison régulière de NHL. Le Zurichois s'est incliné avec les St. Louis Blues chez le Tampa Bay Lightning du Bernois Janis Moser 4-1.

Les Blues sont la 4e équipe de Suter en NHL, après les Chicago Blackhawks, les Vancouver Canucks et les Detroit Red Wings. À ces 400 matches de saison régulière s'ajoutent treize rencontres de play-off disputées durant l'exercice 2023/24 avec les Canucks.

Dans la nuit de lundi à mardi, l'ancien attaquant des ZSC Lions a tiré deux fois, mais n'a plus marqué depuis neuf matches. De son côté, le défenseur Moser a quitté la glace avec un bilan de plus 2.

Nouvelle défaite pour Fiala et les Kings

Les Los Angeles Kings de Kevin Fiala se sont inclinés 3-1 contre les Columbus Blue Jackets dans un duel entre deux équipes en crise. Pour les Kings, il s'agit de la cinquième défaite en six matches, tandis que les Blue Jackets n'ont gagné que deux de leurs neuf derniers matches.

/ATS
 

Actualités suivantes

Et le HCA s’écroula…

Et le HCA s’écroula…

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 00:30

Amende salée pour Matteo Romanenghi

Amende salée pour Matteo Romanenghi

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 17:52

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 11:48

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 08:12

Articles les plus lus

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 08:18

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 08:12

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 11:48

Amende salée pour Matteo Romanenghi

Amende salée pour Matteo Romanenghi

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 17:52

Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre

Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre

Hockey    Actualisé le 20.12.2025 - 22:28

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 08:18

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 08:12

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 11:48

Hischier décisif, les Devils victorieux

Hischier décisif, les Devils victorieux

Hockey    Actualisé le 20.12.2025 - 07:09

Le HC Franches-Montagnes corrige le dernier du classement

Le HC Franches-Montagnes corrige le dernier du classement

Hockey    Actualisé le 20.12.2025 - 20:13

Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre

Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre

Hockey    Actualisé le 20.12.2025 - 22:28

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 08:18