NHL: Malgin passe de Toronto à Colorado

Denis Malgin (25 ans) change de club en NHL. L'attaquant suisse a été échangé par les Toronto Maple Leafs avec Dryden Hunt et patinera désormais pour Colorado Avalanche.

Malgin, qui avait brillé la saison dernière avec les Zurich Lions et l'équipe de Suisse, tente pour la deuxième fois de s'établir en NHL. Avec Toronto, il n'a pas vraiment pu y parvenir, avec un bilan de 2 buts et autant d'assists depuis le début de l'exercice. Il espère trouver une place plus importante avec Colorado, le dernier vainqueur de la Coupe Stanley.

/ATS