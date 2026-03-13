NHL: Nashville et Josi battus par la lanterne rouge

Les Nashville Predators du Suisse Roman Josi ont subi une défaite cuisante dans la course aux ...
Photo: KEYSTONE/AP/ETHAN CAIRNS

Les Nashville Predators du Suisse Roman Josi ont subi une défaite cuisante dans la course aux play-off de la NHL. Ils se sont inclinés 4-3 tab face à la lanterne rouge du championnat.

Le match à Vancouver s'est longtemps déroulé comme prévu pour les Predators, qui menaient 3-1 à quatre minutes de la fin. Mais les Canucks sont parvenus à égaliser une minute avant la sirène.

Le point supplémentaire qui aurait permis aux Predators de se hisser à une place provisoire en play-off a finalement été remporté par les Canadiens lors des tirs au but. Seul pointeur helvète de la soirée, Josi a passé près de 29 minutes sur la glace et a été crédité d'une passe décisive lors du 2-1 de Tyler Jost, auteur d'un doublé.

Les 'Swiss Devils' encore battus

Pour les New Jersey Devils du trio suisse Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, les espoirs de participer aux play-off s'amenuisent peu à peu. Défaits 5-4 à domicile contre les Calgary Flames, les Devils pointent à 12 points de la première place qualificative, alors qu'il ne reste plus que 17 matches à disputer.

Les autres Suisses sur la glace ont obtenu de meilleurs résultats. Lian Bichsel a célébré avec les Dallas Stars une victoire convaincante 7-2 à domicile contre les Edmonton Oilers. Janis Moser a remporté avec les Tampa Bay Lightning une victoire 4-1 à domicile contre les Detroit Red Wings, et Pius Suter s'est imposé avec les St. Louis Blues à l'extérieur contre les Carolina Hurricanes 3-1.

/ATS
 

