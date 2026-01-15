NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

Le Suisse Nico Hischier s'est illustré avec un doublé mercredi en NHL, dont le but de la victoire. Son équipe des New Jersey Devils s'est imposée face à Seattle Kraken 3-2 après prolongation.

Les Devils ont ainsi enchaîné avec une deuxième victoire de rang. La franchise du New Jersey doit une fière chandelle à son capitaine Hischier, qui a inscrit le 2-1 en supériorité à la 24e. Rejoint moins de deux minutes plus tard à la faveur d'une égalisation signée Jared McCann, New Jersey a été contraint à la prolongation.

Mais l'attaquant valaisan avait encore de la ressource pour marquer son 15e but de la saison, et a validé le succès de son équipe en contre-attaque à la 4e minute de la prolongation. Hischier a été désigné homme du match, tandis que son compatriote Timo Meier a été désigné 3e étoile.

Fiala buteur mais les Kings perdent

Le Suisse Kevin Fiala a lui aussi fêté un goal et un assist lors de la défaite après prolongation de sa formation des Los Angeles Kings 3-2 contre les Las Vegas Knights du portier helvétique Akira Schmid. L'attaquant de 27 ans a égalisé à un partout à la 47e, son 17e but cette saison avec la franchise californienne.

/ATS