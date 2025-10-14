NHL: deuxième but de la saison pour Timo Meier et Kevin Fiala

Timo Meier et Kevin Fiala ont inscrit leur deuxième but de la saison en NHL. Meier a contribué ...
NHL: deuxième but de la saison pour Timo Meier et Kevin Fiala

NHL: deuxième but de la saison pour Timo Meier et Kevin Fiala

Photo: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara

Timo Meier et Kevin Fiala ont inscrit leur deuxième but de la saison en NHL. Meier a contribué au succès 3-2 des New Jersey Devils sur la glace des Colombus Blue Jackets.

L'Appenzellois a signé le premier but de la rencontre durant laquelle Nico Hischier a donné l'assist du 3-1 à 57 secondes de la sirène. Quant à Fiala, il a sonné la révolte pour les Los Angeles Kings: menés 3-0 chez les Minnesota Wild, le Suisse a signé le 3-1 à la 44e. Les Kings ont égalisé à 46 secondes de la fin, mais ont ensuite perdu aux tirs au but. Fiala a manqué son essai dans la séance décisive.

Pius Suter a pour sa part donné un assist sur le premier but lors de la victoire 5-2 des St. Louis Blues à Vancouver face aux Canucks. Le Zurichois a ainsi pris une petite revanche face à son ancien club, pour qui il avait marqué 25 buts assortis de 21 passes décisives la saison dernière.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lausanne HC: quatre revers de suite, mais pas de crise

Lausanne HC: quatre revers de suite, mais pas de crise

Hockey    Actualisé le 14.10.2025 - 05:03

NHL: Lane Hutson signe pour huit ans chez les Canadiens de Montréal

NHL: Lane Hutson signe pour huit ans chez les Canadiens de Montréal

Hockey    Actualisé le 13.10.2025 - 20:37

Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Hockey    Actualisé le 13.10.2025 - 10:53

National League: Davos renforce sa place de leader

National League: Davos renforce sa place de leader

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 18:03

Articles les plus lus

National League: Davos renforce sa place de leader

National League: Davos renforce sa place de leader

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 18:03

Un HC Ajoie plein de regrets s’incline contre Lugano

Un HC Ajoie plein de regrets s’incline contre Lugano

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 18:24

Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Hockey    Actualisé le 13.10.2025 - 10:53

NHL: Lane Hutson signe pour huit ans chez les Canadiens de Montréal

NHL: Lane Hutson signe pour huit ans chez les Canadiens de Montréal

Hockey    Actualisé le 13.10.2025 - 20:37

National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3

National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 16:31

National League: Davos renforce sa place de leader

National League: Davos renforce sa place de leader

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 18:03

Un HC Ajoie plein de regrets s’incline contre Lugano

Un HC Ajoie plein de regrets s’incline contre Lugano

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 18:24

Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Hockey    Actualisé le 13.10.2025 - 10:53

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Hockey    Actualisé le 11.10.2025 - 22:33

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 07:59

National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3

National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 16:31

Un HC Ajoie plein de regrets s’incline contre Lugano

Un HC Ajoie plein de regrets s’incline contre Lugano

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 18:24