NHL: nouvelle défaite des New Jersey Devils

Les New Jersey Devils n'ont pas redressé le tir en NHL. Deux jours après une claque historique - 9-0 contre les New York Islanders - ils ont été battus 4-1 sur la glace des Pittsburgh Penguins.

Les trois Suisses des Devils - Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler - sont restés muets. La franchise accuse un retard de quatre points sur les places qualificatives pour les play-off après 44 des 82 matches de saison régulière.

Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets vont encore plus mal, avec 15 victoires seulement en 42 rencontres et la dernière place de la Conférence ouest. Jeudi, les Jets ont été battus 4-3 chez eux par les Edmonton Oilers. Ceux-ci ont inscrit le but de la victoire alors que Niederreiter se trouvait sur le banc des pénalités.

Entré en cours de jeu après la blessure de Carter Hart, Akira Schmid a retenu 21 des 23 tirs qui lui ont été adressés. Il a ainsi contribué au succès 5-3 des Vegas Golden Knights contre les Columbus Blue Jackets.

/ATS