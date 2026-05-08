NL: Lugano signe le Finlandais Lassi Thomson jusqu'en 2028

Lugano a annoncé vendredi l'engagement de Lassi Thomson en vue du prochain exercice de National League. Le défenseur finlandais a signé un contrat de deux ans jusqu'en 2028.

Agé de 25 ans, le natif de Tampere a été sélectionné au premier tour de la draft NHL de 2019 en 19e position par les Ottawa Senotors. S'il a disputé 30 rencontres pour huit passes décisives avec les Senators, Thomson a surtout évolué en AHL auprès de Belleville Senators (120 points en 264 matches), dont il a porté les couleurs entre 2020 et 2026.

Entretemps, le défenseur a effectué un détour par Malmö en première division suédoise lors de la saison 2024/25, où il a alors terminé meilleur buteur de son équipe avec 20 réussites et treize passes décisives. Il a également remporté le titre de champion du monde M18 avec la Finlande en 2018.

/ATS