National League: Davos bat Genève-Servette aux tirs au but

Davos a battu Genève-Servette 4-3 tab mardi soir en National League. Les Grenat restent cependant en tête du classement avec un point d'avance sur Bienne.

Les Genevois étaient privés de plusieurs joueurs pour ce match, ainsi que de leur entraîneur Jan Cadieux, malade et remplacé par Rykard Franzen. Cela ne les a pas empêchés de marquer après... 13 secondes de jeu par Winnik, ainsi auteur du but le plus rapide de la saison.

La partie a été très serrée entre les deux équipes, qui ont été en prolongations comme lors de leurs deux duels précédents. Aux tirs au but, Rasmussen et Stransky ont marqué pour les Grisons alors que les quatre premiers tireurs genevois ont raté.

Triplé pour Cervenka

Les Rapperswil-Jona Lakers ont quant à eux fêté la victoire la plus large de la saison (9-0) face à des Langnau Tigers totalement dépassés. Le Tchèque Roman Cervenka, qui a ouvert le score après 1'27 déjà, a été le grand homme de la partie en signant un triplé assorti d'un assist.

Il n'avait réussi à inscrire trois buts en un match qu'une fois auparavant en Suisse, en novembre 2017. Il évoluait alors avec Fribourg-Gottéron.

/ATS