National League: Gottéron rappelle Daniel Ljunggren

Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

L'absence de l'attaquant suédois Lucas Wallmark risque d'être plus longue qu'espérée par Fribourg-Gottéron. En remplacement, le club a engagé lundi son compatriote Daniel Ljunggren.

L'attaquant de 31 ans arrive en prêt avec une licence B du club partenaire de Thurgovie et est déjà connu en terre fribourgeoise.

Au printemps dernier, Ljunggren avait déjà porté le maillot de Fribourg-Gottéron lors des play-offs durant 11 matches (1 but, 1 assist). Il pourra être aligné dès mardi soir face à Berne.

/ATS
 

