National League: Lausanne domine Berne 6-3

Le Lausanne HC reste sur les talons de Davos en National League après 9 journées. Les Vaudois ont battu Berne 6-3 dimanche pour revenir à quatre longueurs des leaders grisons.

Les Ours ont pourtant ouvert le score par Baumgartner (11e), mais le LHC ne s'est pas laissé impressionner. L'équipe finaliste des deux dernières saisons a renversé la situation avant même la fin du tiers initial grâce à des réussites de Douay (15e), Suomela (17e) et Caggiula (20e).

Au final, l'équipe de Geoff Ward a empoché un nouveau succès qui confirme sa bonne forme actuelle. Fuchs (32e), Caggiula (54e) et Riat (57e) ont inscrit les autres buts lausannois.

/ATS