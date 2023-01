National League: Zoug en passe six au LHC

La situation du Lausanne HC ne s'améliore toujours pas. Les Vaudois ont été battus 6-0 mercredi sur la glace de Zoug, champion en titre. Les Zurich Lions ont par ailleurs gagné 3-0 contre Berne.

A Zoug, les Lausannois ont résisté durant un peu plus d'un tiers. Mais ils ont ensuite craqué lors de la période intermédiaire, encaissant quatre buts inscrits par O'Neill (25e/penalty), Senteler (29e), Zehnder (36e) et Hofmann (40e).

Tout était dès lors dit quant à l'issue de la partie au terme de laquelle le LHC reste en position précaire. Pour leur part, les Zougois, qui ont encore salé l'addition par O'Neill et Herzog, ne sont plus qu'à trois points de la 6e place occupée par Davos.

Il y a eu moins de buts à Zurich, où les Lions l'ont emporté face aux ours bernois. Les réussites ont été inscrites par Hollenstein (28e), Lammikko (57e), pourtant à 4 contre 5, et Riedi (59e), ce dernier marquant dans le but vide.

/ATS