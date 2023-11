National League: bonne affaire pour les Langnau Tigers

Les Langnau Tigers ont crée une petite surprise en allant s'imposer 3-2 à Lugano jeudi en National League. Ils ont ainsi réalisé une bonne affaire au classement.

Ce succès permet en effet aux Bernois de se hisser au 8e rang avec 35 points, soit 3 de moins seulement que les bianconeri (6es/38).

Langnau a mené de deux longueurs après des réussites de Mäenalanen et Pesonen, avant que les Tessinois ne reviennent grâce à Carr et Thürkauf. Mais Schmutz a inscrit le but de la victoire à la 42e, 1'13 après le 2-2.

/ATS