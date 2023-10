National League: fin de série à domicile pour Genève-Servette

Fribourg-Gottéron a mis un terme à une série de dix victoires de Genève-Servette sur sa glace. Les Dragons se sont en effet imposés 4-3 tab aux Vernets vendredi en National League.

Il fallait remonter au 18 avril et l'acte III de la finale des play-off pour trouver trace d'une défaite des Genevois devant leur public. Les Fribourgeois, en pleine confiance, ont ainsi montré que leur place de leader n'avait rien d'usurpé.

Après avoir fait le dos rond lors du premier tiers, les hommes de Christian Dubé ont fait la différence lors de la période intermédiaire. Ils ont marqué par Sörensen (21'54), à 4 contre 5, puis par Wallmark (22'22) et Walser (28e). Berni a réduit l'écart (36e), signant déjà son deuxième but après son arrivée en provenance de la NHL. Un doublé de Manninen (54e/57e) a permis aux Grenat d'arracher la prolongation, mais les tirs au but ont finalement souri aux visiteurs pour qui Bertschy et Wallmark ont marqué, alors que seul Winnik y est parvenu côté genevois.

Ce succès probant, venant après la claque 7-1 infligée aux tenants du titre le 22 septembre, démontre que Gottéron est vraiment dans le coup en ce début de saison. A confirmer encore dès samedi avec un choc très attendu à la BCF Arena contre les Zurich Lions, deuxièmes avec six points de retard.

Le LHC se relance

La venue de Kloten a permis au Lausanne HC de se relancer après son revers mardi dans le derby lémanique aux Vernets. Face aux Aviateurs, qui sont avant-derniers du classement, les Vaudois ont fait le job et l'ont emporté 3-0 avec des buts de Rochette (3e), Riat (16e) et Salomäki (28e). Il était important pour eux de battre un adversaire moins bien classé.

Finaliste malheureux au printemps, Bienne est loin d'évoluer au même niveau cet automne. Face au HC Ajoie, cancre de la Ligue, les Seelandais ont peiné avant de gagner 4-3 tab. Ils ont été menés à deux reprises avant de prendre l'avantage grâce à une réussite de leur nouvelle recrue lettone Bukarts (53e). Mais les Jurassiens ont répliqué par Gauthier (59e).

Les Tessinois sourient

La soirée a souri aux clubs tessinois, qui ont tous deux gagné en déplacement contre des équipes mieux classées. Lugano s'est imposé 3-1 à Zurich sur la glace des Lions, alors qu'Ambri-Piotta en a fait de même à Zoug (3-2).

