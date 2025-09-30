National League: le CP Berne limoge l'entraîneur Jussi Tapola

Berne se sépare avec effet immédiat Jussi Tapola et son assistant Pasi Puistola. L'actuel entraîneur-assistant ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Berne se sépare avec effet immédiat Jussi Tapola et son assistant Pasi Puistola. L'actuel entraîneur-assistant Patrick Schöb assure l'intérim, a annoncé le club mercredi.

Jussi Tapola a pris les rênes du SC Berne avant la saison 2023/24. Lors de sa première saison, l'équipe a terminé au 5e rang, puis à la 3e place la saison dernière, se qualifiant directement pour la Champions Hockey League.

Avec trois victoires et six défaites, dont trois défaites consécutives -, l'équipe bernoise n'occupe actuellement que la 11e place. Cette nouvelle intervient au lendemain de la défaite 5-1 à domicile face à Fribourg-Gottéron.

/ATS
 

