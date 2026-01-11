National League: les Zurich Lions gagnent le derby contre Kloten

Les Zurich Lions ont remporté le derby contre Kloten dimanche en National League. Les tenants du titre se sont imposés 1-0 au terme d'une partie pauvre sur le plan offensif.

Il a fallu attendre la 48e pour que les Lions prennent l'avantage grâce à Weber, servi par Andrighetto. Kloten a sorti son gardien Waeber en fin de rencontre, mais les Aviateurs ne sont pas parvenus à arracher la prolongation.

Au classement, Zurich occupe le 6e rang - directement qualificatif pour les quarts de finale des play-off - avec quatre points d'avance sur Rapperswil. Kloten est 12e à cinq longueurs de Berne (10e), dernier club pour l'instant qualifié pour les play-in.

/ATS