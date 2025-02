National League: succès in extremis pour Genève-Servette

Genève-Servette a signé un cinquième succès consécutif en battant Lugano 3-2 au bout du suspense en National League. Cela permet aux joueurs des Vernets d'espérer encore jouer le play-in.

Quelques heures après avoir annoncé qu'il mettrait fin à sa carrière au terme de la présente saison, le capitaine grenat Jacquemet a montré l'exemple en ouvrant le score à la 14e pour son deuxième but de l'exercice. La partie s'est emballée dans l'ultime période.

Les visiteurs ont égalisé par Guerra (55e) et pris l'avantage grâce à Carr (58e), alors que le gardien Huska avait quitté sa cage. Les Genevois ont à leur tour tout tenté et Hartikainen a signé le 2-2 à six contre cinq à 1'12 de la sirène.

A 17 secondes de la fin

Lugano, pour qui seule la victoire comptait, a encore sorti son portier, mais cela n'a pas fonctionné, Granlund marquant dans le but vide à 17 secondes de la fin! Ce revers rocambolesque condamne les Bianconeri à la 13e place, et donc au play-out - si play-out il y a - contre Ajoie, qui a perdu 5-4 à domicile contre Rapperswil (12e/70 points) avec un triplé de Tyler Moy.

Genève compte 71 points et occupe le 11e rang. Bienne est 10e avec le même total après sa victoire 4-3 tab contre les Langnau Tigers, qui totalisent eux 72 points et sont 9es. La fin de match fut asphyxiante pour les fans seelandais qui pensaient bien que Kenubühler avait inscrit le but de la victoire à 22 secondes de la fin de la prolongation, mais cette réussite a été annulée pour un hors-jeu préalable. Il a donc fallu aller aux penalties et les étrangers de Bienne se sont montrés les meilleurs avec des buts de Greco, Andersson et Sallinen.

Ambri-Piotta (8e/73 pts) a battu Berne 4-1, mais n'est pas assuré de participer au play-in. Les Léventins devront donc aller chercher quelque chose à Fribourg samedi, si dans le même temps Bienne s'impose à Lugano, Langnau domine Ajoie et Genève l'emporte à Berne.

Une chose est sûre, il y aura énormément de suspense sur les patinoires lors de la 52e et dernière journée.

/ATS