New Jersey redresse la barre

Cela va beaucoup mieux pour le capitaine Nico Hischier et New Jersey ! Après deux défaites initiales, le Valaisan et les Devils ont parfaitement redressé la barre.

Victorieux 4-2 d'Anaheim mardi, New Jersey s'est imposé 4-1 à New York face aux Islanders. Buteur contre les Ducks, Nico Hischier a inscrit le 4-1 dans la cage vide. Crédité d'un bilan de +3, le Valaisan avait auparavant tenu un rôle essentiel avec deux passes décisives pour le 2-0 et le 3-0 inscrits par le Tchèque Ondrej Palat, désigné homme du match.

Nico Hischier ne fut pas le seul buteur suisse de la soirée. Janis Moser a trouvé le chemin des filets lors de la défaite 6-2 d'Arizona à Montréal. Le Biennois a marqué son premier but de la saison à la 47e dans une rencontre qui était jouée depuis longtemps. Le Canadien menait, en effet, 5-0 après les deux premiers tiers.

Une première victoire pour Timo Meier et San Jose

Timo Meier et San Jose ont enfin cueilli une victoire après cinq défaites lors de leurs cinq premiers matches. Les Sharks se sont imposé 3-2 devant les Rangers au Madison Square Garden grâce à une réussite d'Erik Karlsson après 49 secondes de jeu dans la prolongation. Timo Meier, qui disputait son 400e match en NHL, a adressé la passe décisive au Suédois dans une séquence à 3 contre 3.

Roman Josi et Nino Niederreiter ont concédé une quatrième défaite de rang avec Nashville. Les Predators se sont inclinés 5-3 à Columbus après avoir mené 3-1 à la fin du deuxième tiers. A noter enfin la déroute de Los Angeles à Pittsburgh, battu 6-1 avec un Kevin Fiala qui a accusé un bilan de -3, et le succès 3-2 en prolongation de Toronto devant Dallas sans Denis Malgin, prié de suivre le match depuis les tribunes...

/ATS