New Jersey s'impose 2-1 à Columbus

New Jersey a cueilli lundi un succès précieux dans la lutte pour une place en play-off de NHL. Les Devils se sont imposés 2-1 sur la glace de Columbus, grâce notamment à un but de Timo Meier.

L'Appenzellois a ouvert la marque après 33'35, avec un assist de son capitaine valaisan Nico Hischier, alors que le Suédois Jesper Bratt a doublé la mise 39 secondes plus tard. Le portier des Devils Jake Allen a fait le reste du travail en effectuant 45 arrêts, dont 23 dans un dernier tiers où il a capitulé une fois.

Timo Meier est ainsi devenu le troisième Suisse à atteindre une septième fois la barre des 20 buts en une saison, après Nino Niederreiter et Kevin Fiala. Il en est à 45 points durant cet exercice 2024/25, contre 53 pour Nico Hischier qui a quant à lui marqué 28 buts.

Cette victoire, la quatrième dans leurs cinq derniers matches, permet par ailleurs aux Devils (3es de la Metropolitan Division) de prendre 6 longueurs d'avance sur les Blue Jackets (5es de cette Division). New Jersey affiche en outre 4 points de plus que les New York Rangers, 4es de cette même Division.

Kevin Fiala s'est également illustré lundi, en vain. Le St-Gallois des Kings a réussi un assist au cours d'un match perdu 3-1 par Los Angeles sur la glace de Minnesota. La franchise de L.A., qui avait gagné ses cinq matches précédents, reste solidement installée à la 3e place de la Pacific Division.

