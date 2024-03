Nico Hischier et Timo Meier marquent en vain

Malgré des réussites de Nico Hischier et de Timo Meier, New Jersey n’a pas enchaîné. Victorieux 4-1 de St. Louis jeudi, les Devils se sont inclinés 4-2 sur leur glace devant Carolina.

Face à une équipe qui a cueilli sa 38e victoire de la saison pour occuper la deuxième place de la Metropolitan Division, New Jersey a toujours couru derrière le score. A la 36e, Nico Hischier signait le 1-1 pour son 21e but de la saison. A 12’’ de la sirène, Timo Meier ramenait la marque à 3-2 sur sa 18e réussite de l’exercice. Les Hurricanes, qui avaient déjà marqué le troisième but dans la cage vide, scellaient toutefois le score 4’’ plus tard.

A Columbus, Roman Josi et Nashville se sont imposés 2-1 pour une dixième victoire lors de leurs onze derniers matches. Les Predators ont forcé la décision sur une réussite de Luke Evangelista à la 45e. Ce succès ne souffre aucune discussion dans la mesure où ils ont tiré à... 49 reprises vers la cage défendue avec un certain héroïsme par le Russe Daniil Tarasov.

/ATS