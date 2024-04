Nino Niederreiter et Winnipeg renouent avec la victoire

A défaut de comptabiliser un point – il n’en a plus marqué depuis... 13 matches -, Nino Niederreiter sait toujours gagner un match de hockey. Le Grison et Winnipeg ont battu Los Angeles.

Sur leur glace, les Jets se sont imposés 4-3 pour mettre un terme à une série de 6 défaites de rang, Aligné durant 13’34’’, El Nino a éé crédité d’un bilan neutre. Dans le camp adverse, Kevin Fiala, qui a obtenu la troisième étoile, fut beaucoup en évidence. Le Saint-Galois a signé son 25e but de la saison pour permettre aux Kings de mener 2-1. Mais Los Angeles devait céder sur une réussite de Cole Perfetti à la 54e.

Malgré sa récente série noire, Winnipeg disputera les séries finales.Les Jets possèdent, en effet, un matelas très confortable de 12 points sur la barre. Celui des Kings est plus mince avec seulement 3 points d’avance sur St. Louis dans la lutte pour la deuxième et dernière wild card de la Conférence Ouest. Une victoire mercredi lors de la venue de Seattle semble impérative pour Kevin Fiala et ses coéquipiers.

/ATS