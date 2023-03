Nouveau record personnel pour Hischier

La soirée de samedi fut belle pour Nico Hischier et les Devils en NHL.

Auteur d'un but et d'un assist dans un match gagné 3-1 par New Jersey à Montréal, le centre valaisan a battu son record personnel sur une saison.

Désigné première étoile de cette rencontre, Nico Hischier affiche désormais 61 points (28 buts, 33 assists) à son compteur 2022/23, avec encore 17 matches au programme en saison régulière. Il en avait réussi 60 lors du précédent championnat, en 70 parties.

Titularisé pour la deuxième fois en 24 heures devant le filet des Devils, Akira Schmid a fêté sa deuxième victoire de suite en effectuant 23 parades. Jonas Siegenthaler et Timo Meier sont restés plus discrets au sein d'une équipe qui affiche le troisième meilleur total de la Ligue - et de la Conférence Est - avec 92 points.

Un autre Suisse a trouvé le chemin des filets samedi en NHL. Denis Malgin a ouvert la marque pour l'Avalanche, après 2'00'' dans une partie gagnée 3-2 par Colorado face aux Coyotes de Janis Moser, d'un superbe tir du revers. L'attaquant soleurois en est à 3 buts dans ses quatre derniers matches.

Nino Niederreiter a, lui, été crédité d'un assist lors d'une rencontre remportée 5-4 après prolongation par Winnipeg sur la glace des Florida Panthers. L'attaquant grison a réussi 5 points en six matches depuis son arrivée chez les Jets.

