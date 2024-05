Patrick Fischer: « J'ai trouvé la décision sur Fiala sévère »

La Suisse ne réalisera pas le carton plein au Championnat du monde à Prague après sa défaite 3-2 devant le Canada dimanche soir. Mais Patrick Fischer a aimé ce qu'il a vu de son équipe.

La statistique avant ce match était éloquente. Sur les 21 dernières parties du tour préliminaire au Mondial, la Suisse en avait gagné 20. Sa seule défaite était intervenue l'an dernier à Riga face à la Lettonie dans un duel sans enjeu pour elle.

Mais cette fois, la Suisse est tombée sur plus forte qu'elle. Ou plus exactement, sur plus réaliste qu'elle. Et peut-être plus chanceuse aussi. 'C'était un match de haute intensité avec une bonne qualité de jeu, le Canada est une très bonne équipe, a expliqué le sélectionneur devant la presse à l'issue de la rencontre. On a mis un peu de temps à trouver notre jeu, parce que la pression adverse était forte. Je suis forcément déçu d'avoir perdu, ça fait mal, mais c'est comme ça dans le sport. Demain, on va recharger les batteries.'

Aucun reproche envers Fiala

Logiquement, on a voulu connaître l'avis du coach sur la charge de Kevin Fiala de la 27e minute qui a permis aux Canadiens d'être en supériorité numérique, de marquer à deux reprises et au Saint-Gallois de filer sous la douche avant ses coéquipiers. 'Selon moi, c'est une super mise en échec, juge le coach zougois. Mais je ne suis pas arbitre. C'est un 'open ice hit' (réd: une mise en échec au milieu de la glace) et les arbitres estiment qu'il y a un coup de genou. Je n'ai aucun reproche à formuler à l'égard de Kevin, ni envers les arbitres qui ont toujours raison. Ce sont les règles.'

En insistant un peu, Patrick Fischer a précisé un peu plus sa pensée: 'J'ai trouvé la décision sévère. Pour moi, c'est un hip check (réd: une mise en échec régulière avec la hanche) correct.'

Cette défaite a également pour conséquence un déménagement à Ostrava pour aller y disputer le quart de finale jeudi contre un adversaire qui reste encore à déterminer. 'Aller à Ostrava, c'est comme ça, j'espère qu'il y aura autant de fans suisses qu'ici à Prague, lance 'Fischi'. Maintenant les fans peuvent commander leurs billets. Nous on ne voit pas aussi loin. Là on va d'abord penser à se reposer lundi et ensuite préparer la partie contre la Finlande.'

Un match face aux Finlandais qui pourrait signifier le retour de Gaëtan Haas dans l'alignement après cinq matches d'absence en raison d'une blessure au haut du corps. 'Il y a des chances qu'il joue mardi contre les Finlandais', a dit le sélectionneur à l'issue de la rencontre.

