Patrick Fischer: « On a joué juste pendant 60 minutes »

La Suisse s'est qualifiée facilement pour les demi-finales du Championnat du monde en battant l'Autriche 6-0. 'On a joué juste pendant 60 minutes', a apprécié le sélectionneur Patrick Fischer.

Le Zougois n'avait que des bons points à adresser à ses troupes après un match finalement sans histoire. Pour trouver des pistes d'amélioration, c'est du côté d'Andrea Glauser qu'il fallait se tourner. 'Il y a des choses que l'on peut et doit améliorer pour le prochain match, a noté le Singinois. Notamment au niveau des pénalités.' La Suisse a en effet concédé six punitions mineures, qui n'ont heureusement pas eu de conséquences.

Genoni à nouveau impérial

Car Leonardo Genoni a veillé au grain. Le portier de Zoug a signé son troisième blanchissage dans cette édition 2025, le 11e au total dans le cadre des Mondiaux. Il se rapproche encore davantage du Tchèque Jiri Holecek (12). 'Leo a fait un match extraordinaire', a tenu à relever Patrick Fischer. A 37 ans, le gardien aux sept titres de champion de Suisse et aux deux médailles d'argent mondiales prouve que sa présence rassure toujours autant.

'Il faut aussi dire que nous sommes l'équipe qui concède le moins de chances à nos adversaires', précise encore Fischer. Sans aller jusqu'à parler de verrou, il est vrai que le système défensif helvétique tient bien la route jusqu'ici, avec seulement deux buts encaissés dans les six derniers matches.

'C'est dur de jouer contre nous si tout le monde s'investit pour l'équipe', ajoute le sélectionneur. Mais le Zougois n'est pas naïf, il sait bien que ses hommes vont devoir hausser leur niveau pour la demi-finale, peu importe l'adversaire: 'Oui c'est clair, on doit toujours augmenter notre niveau. Et la demi-finale sera de toute façon difficile.'

Bertschy soulagé

Auteur de l'ouverture du score, Christoph Bertschy se transforme en homme des quarts de finale. L'an dernier à Ostrava contre l'Allemagne, le Fribourgeois avait signé un doublé au même stade de la compétition. 'Je suis un petit peu soulagé, explique-t-il. J'avais déjà connu des phases dans ma carrière où je ne marquais pas, alors j'ai appris à me concentrer sur autre chose. Bloquer un tir, faire un bon repli défensif, des choses du genre. C'était un peu frustrant parce que j'ai manqué des buts lors des matches précédents, mais il fallait bien que ça tombe une fois.'

Mais l'attaquant de Gottéron a surtout apprécié la performance d'ensemble helvétique: 'On a joué de la bonne manière. Ce n'est jamais facile d'être dans la peau du favori, on l'a vu contre le Kazakhstan. Cette fois, on a tout de suite mis les Autrichiens sous pression, notamment leurs défenseurs. On était prêt dès le début du match, ce n'était qu'une question de temps pour qu'on marque.'

Le mot de la fin est pour Patrick Fischer. A la question de savoir s'il avait un adversaire préféré pour la demi-finale, le sélectionneur n'a pas perdu sa salive. 'Non', a-t-il lancé avec le sourire, avant de s'en aller.

