Patrick Hauert : « Un sentiment de libération »

Comme tout le monde, le président Hauert reconnaît que le début de saison totalement manqué fut un boulet à tirer jusqu’au bout et qu’il n’est pas imaginable de le reproduire. « On devra être prêt dès le mois de septembre », tonne Patrick Hauert, qui reste convaincu par l’attractivité de son club. « On a vendu huit nouvelles loges sans difficulté. Les entreprises ne mettent pas de publicité sur leurs produits, mais le HCA est un atout primordial en matière d’accueil et de relations ». Le club jouit toujours d’un fort soutien populaire, mais cela ne signifie pas qu’il est aisé de trouver de l’argent. « Notre budget n’est pas illimité et la situation économique du canton du Jura n’est pas sous les meilleurs auspices actuellement », souligne Patrick Hauert, comme pour rappeler que la cinquième saison ne sera pas nécessairement plus simple que les autres. /clo