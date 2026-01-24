Peu de points pour les Suisses

Parmi les quatre Suisses engagés cette nuit en NHL, seul Roman Josi a marqué un point. Le capitaine ...
Photo: KEYSTONE/AP/John Amis

Parmi les quatre Suisses engagés cette nuit en NHL, seul Roman Josi a marqué un point. Le capitaine des Predators a réussi un assist dans la défaite 5-2 face à Utah.

Ce fut une longue soirée de travail pour le Bernois, aligné durant 29'13! Le patron de la défense de Nashville est sorti avec un -3, 8 lancers dont 4 manqués et 4 tirs bloqués.

Soirée tout aussi épuisante pour Janis Moser avec le Lightning, battu 8-5 par Columbus. Le défenseur bernois a joué près de 27 minutes.

Nino Niederreiter et les Jets ont été dominés 5-1 par les Red Wings. Le Grison est resté muet. Et enfin Kevin Fiala n'a pas marqué de point lors de la victoire 5-4 tab des Kings sur les St-Louis Blues. Le St-Gallois a trouvé le poteau pendant la séance des tirs au but. Pius Suter est toujours blessé dans les rangs des Blues.

/ATS
 

