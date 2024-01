Pius Suter sort le grand jeu

Pius Suter est le premier buteur suisse en 2024 sur les rinks de la NHL Le Zurichois a sorti le grand jeu lors du succès 6-3 à domicile de Vancouver face à Ottawa.

Auteur d’un doublé pour ses 50e et 51e réussites en NHL et d’un assist, Pius Suter s’affirme de plus en plus comme l’un des atouts maîtres de la meilleure équipe de la Conférence Ouest. Face aux Senators, il a marqué le 2-0 avant de servir Elias Pettersson pour le 3-0 et de sceller le score dans la cage vide. Il a été récompensé pour sa performance de choix par la deuxième étoile. Les Canucks ont réussi le K.O. parfait dans ce derby canadien dans la mesure où ils menaient déjà 5-0 après la première période.

La soirée a également souri à Roman Josi. Le Bernois a délivré un assist lors du succès 3-0 de Nashville face à Chicago pour passer à son tour le seuil des 30 points. Il n’accuse qu’une longueur de retard sur Kevin Fiala, battu 3-0 à domicile par Toronto avec Los Angeles. Avec ce succès, les Predators bénéficient désormais d’une marge de 4 points sur la barre.

Si Nino Niederreiter et Winnipeg surfent toujours sur la bonne vague avec un succès 4-2 devant Tampa Bay pour une troisième victoire de rang, Janis Moser et Arizona ont calé. De retour au jeu après avoir raté les deux derniers matches en raison d’une blessure en haut du corps, le défenseur seelandais et ses coéquipiers se sont inclinés 4-1 sur leur glace devant Florida.

/ATS