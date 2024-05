Pour Gaëtan Haas, cette défaite fait plus mal que celle de 2018

Après avoir perdu la finale face à la Tchéquie, les joueurs sont passés devant la presse. Les mines étaient logiquement défaites après avoir laissé filer le titre pour la troisième fois en onze ans.

'Je n'ai pas de mots, lâche un Gaëtan Haas appuyé sur sa crosse, le regard dans le vide. Ca commence à faire quelques finales perdues. Chaque fois c'est la même chose, les mêmes sensations. Je crois que c'est pire qu'en 2018. On y a tellement cru, on s'est dit qu'on allait le faire. Ca se joue à un engagement et à ne pas avoir réussi à marquer de goal. Pourtant, on les a amenés où on voulait. Il y avait 0-0 après 40 minutes et ça se joue sur un détail.'

Le centre biennois a encore mis en avant l'esprit de corps de cette équipe de Suisse version Prague 2024: 'Tout le monde y croyait. J'ai rarement vu un groupe soudé comme ça sur la glace à se battre les uns pour les autres. Le match contre le Canada en demi-finale, je n'ai jamais vécu une rencontre où il y a autant de sacrifices. Finalement, tu rates pour un rien et quand tu vois les Tchèques prendre les médailles d'or, ça fait mal.'

Kevin Fiala élu MVP

Difficile en pareilles circonstances de trouver de quoi positiver, mais le capitaine du HC Bienne se plie à l'exercice: 'Tu as envie d'y croire en te disant qu'on s'est encore une fois rapproché après trois finales, mais avec à chaque fois la mauvaise médaille. Le positif, c'est qu'il y a un groupe de jeunes, des gars qui tirent l'équipe et qui viennent volontiers en équipe de Suisse après de longues saisons. Les gars qui jouent en Suisse, on commence en août et on s'accroche aussi. C'est une belle équipe et on mérite mieux en faisant le job sans se plaindre. Seulement à la fin, il manque le petit truc.'

En parlant des joueurs de NHL, il convient de signaler le titre de MVP (meilleur joueur) du tournoi décerné à Kevin Fiala. Le Saint-Gallois a inscrit 13 points (7 buts) en 8 matches. L'attaquant des Los Angeles Kings a aussi reçu le trophée de meilleur attaquant tout en faisant partir du All-Star Team désigné par les médias. Roman Josi a remporté le prix de meilleur défenseur tout en faisant partie du All-Star Team.

/ATS