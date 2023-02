Premier but pour Denis Malgin avec Colorado

Denis Malgin a inscrit mardi son premier but sous le maillot de Colorado. Cette réussite du Soleurois n'a toutefois pas suffi pour l'Avalanche, battue 4-3 aux tirs au but par Tampa Bay.

Echangé par Toronto en décembre, Denis Malgin n'avait pas marqué depuis le 30 octobre, soit une disette de 29 matches dont ses 12 premiers joués avec l'Avalanche. Il a inscrit le 3-2 pour Colorado à la 43e minute, d'un tir précis du poignet. Tampa Bay a cependant égalisé dès la 45e avant de forcer la décision dans le 'shootout' sur une réussite de Steven Stamkos.

Timo Meier a également marqué en vain mardi. L'attaquant appenzellois a signé son 31e but de la saison - son 52e point - pour permettre à San Jose de recoller à 2-1 face à Pittsburgh à 4'03'' de la fin du match. Mais les Sharks ont encaissé un troisième but, dans la cage vide. A noter par ailleurs que les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler sont allés s'imposer 3-2 face aux Blue Jackets de Tim Berni grâce à un but marqué à 1''4 de la fin.

