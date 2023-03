Premier point pour Niederreiter avec les Jets

Nino Niederreiter a réussi vendredi son premier point sous le maillot des Jets. Mais le Grison devra encore patienter avant de connaître les joies de la victoire avec sa nouvelle équipe.

Battus par les L.A. Kings de Kevin Fiala mardi pour les débuts d'El Nino, les Jets se sont inclinés 6-3 vendredi sur la glace des Oilers. Ils ont été largement dominés par Edmonton, qui a inscrit le 5-0 à la 43e minute.

Nino Niederreiter a réussi la passe décisive sur le 6-2 des Jets, marqué par Mark Scheifele à la 52e en supériorité numérique. L'ancien attaquant des Predators en est désormais à 29 points - dont 18 buts - en 58 matches joués cette saison.

Janis Moser a également signé un assist au cours d'une soirée difficile vendredi. Le défenseur biennois (23 points dans cet exercice 2022/23) et les Coyotes ont en effet été écrasés 6-1 par les Carolina Hurricanes.

A noter par ailleurs la défaite des Devils à Las Vegas (4-3 aux tirs au but). New Jersey a bien aligné trois Suisses vendredi, mais toujours pas sa nouvelle recrue Timo Meier. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler sont restés 'muets' pour les Devils, alors qu'Akira Schmid a effectué 27 arrêts (mais aucun dans la prolongation).

/ATS