Quatre à la suite pour Andrighetto, Hischier se blesse

La Suisse n'a pas tremblé face à l'Allemagne jeudi pour son quatrième match du Mondial à Herning. Un succès 5-1 qui porte la patte de Sven Andrighetto, auteur d'un quadruplé.

On ne parlera pas (encore?) de victoire à la Pyrrhus, la véritable nature de la blessure de Nico Hischier n'étant pas connue. Mais il serait vraiment dommage pour la sélection de Patrick Fischer que son capitaine haut-valaisan soit absent pour plus d'une semaine.

Visiblement touché au genou lors du premier tiers, Hischier a rejoint le vestiaire. Aperçu en habits de ville comme les joueurs surnuméraires, le centre des New Jersey Devils boîtait légèrement, sans béquilles, à l'issue du match.

Interrogé au sujet de son capitaine, Patrick Fischer a tenu un discours attendu, à savoir qu'il faudrait voir comment le joueur se sentirait vendredi et qu'une décision quant à sa participation à la rencontre face à la Norvège serait prise à ce moment-là.

Avec aussi des matches contre la Hongrie dimanche et le Kazakhstan mardi, on peut imaginer que le Haut-Valaisan a du temps pour se remettre afin d'être opérationnel pour les quarts de finale. A condition que sa blessure ne soit pas trop grave.

Quatre buts, une rareté

Toujours est-il que dans ces circonstances, c'est Sven Andrighetto qui a brillé de mille feux. L'ailier des Zurich Lions y est allé de son quadruplé pour aider la Suisse à l'emporter. Alors que l'on imaginait que le 2-0 avait été inscrit par Timo Meier d'une habile déviation, l'Appenzellois a reconnu qu'il n'avait pas touché le puck sur la passe d'Andrighetto. Les trois autres réussites du numéro 85 de l'équipe de Suisse ne souffrent en revanche aucune discussion avec trois tirs aussi précis que puissants.

Ce quadruplé revêt un aspect historique puisqu'aucun Suisse n'avait réussi pareil exploit dans un Championnat du monde du groupe A dans l'ère moderne, soit depuis 1977, selon les livres de records de l'IIHF. A noter que le Finlandais Eeli Tolvanan a également signé un quadruplé jeudi, alors qu'il fallait remonter à 1994 pour trouver trace d'un tel exploit au Mondial (Magnus Svensson). Pour l'anecdote, le record du nombre de buts dans un match pour un Suisse est de 8 par Uli Poltera en 1950 contre la Belgique.

'C'est vraiment spécial'

'Est-ce que j'ai déjà marqué quatre buts dans un match ?', s'est interrogé le héros du soir en zone mixte. 'Peut-être en pee-wee, mais définitivement pas au niveau professionnel. C'est vraiment spécial. Ca n'arrive pas souvent, mais je suis très content que cela ait pu aider l'équipe. C'était vraiment essentiel pour nous. Ceci dit, on ne doit pas s'arrêter et continuer.'

L'ancien attaquant de Montréal et de Colorado a tenu à remercier son coéquipier Denis Malgin, auteur quant à lui de quatre assists. 'On joue ensemble depuis un bout de temps et on se connaît super bien, ça aide beaucoup, note-t-il. C'est un créateur qui sait trouver des lignes de passe, il a de très nombreuses qualités.'

A noter que Patrick Fischer a été questionné sur l'hypothétique arrivée de Nino Niederreiter, mené 3-1 avec Winnipeg par Dallas en demi-finale de Conférence en NHL. Le sélectionneur ne ferme pas la porte, mais précise que l'attaquant est toujours engagé. 'S'il était éliminé, nous en discuterions avec le staff', a-t-il conclu.

/ATS