Quatrième succès de rang pour les Devils

New Jersey semble avoir retrouvé sa forme du début de saison. Les 'Swiss Devils' ont cueilli ...
Quatrième succès de rang pour les Devils

Quatrième succès de rang pour les Devils

Photo: KEYSTONE/AP/Adam Hunger

New Jersey semble avoir retrouvé sa forme du début de saison. Les 'Swiss Devils' ont cueilli samedi leur quatrième succès consécutif en NHL en dominant les New York Rangers 6-3.

Meilleur compteur suisse de la saison, Nico Hischier a inscrit samedi son 21e but dans cet exercice 2025/26 pour être désigné troisième étoile de cette partie. Le capitaine des Devils a marqué le 4-3 à la 49e, en supériorité numérique, d'un tir du poignet. Il en est désormais à 46 points cette saison.

Les autres joueurs suisses des Devils sont restés discrets, Timo Meier - pourtant auteur de 6 tirs cadrés - et Jonas Siegenthaler n'inscrivant pas le moindre point. L'homme du match fut Jack Hughes: l'Américain, héros de la finale olympique, a réussi trois buts et un assist samedi à Newark.

Malgré cette série victorieuse, les Devils restent à l'avant-dernière place de la Metropolitan Division, juste devant les Rangers qui affichent le pire bilan à l'Est. New Jersey accuse neuf longueurs de retard sur Boston, qui détient pour l'heure la deuxième 'wild card', et dix sur Pittsburgh, 3e de sa Division.

Deuxième meilleur pointeur suisse, Roman Josi a quant à lui réussi un assist samedi. Le défenseur bernois a signé son 43e point de la saison dans un match perdu 3-2 par Nashville face à Buffalo, qui a décroché une sixième victoire d'affilée. Les Predators sont à trois points d'une place en play-off.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le HC Ajoie s’écroule pour sa dernière à domicile

Le HC Ajoie s’écroule pour sa dernière à domicile

Hockey    Actualisé le 08.03.2026 - 06:18

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 22:25

Fin de série pour les Dallas Stars

Fin de série pour les Dallas Stars

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 06:53

Nashville et Josi retrouvent la victoire en NHL

Nashville et Josi retrouvent la victoire en NHL

Hockey    Actualisé le 06.03.2026 - 14:37

Articles les plus lus

Genève officiellement en play-off de National League

Genève officiellement en play-off de National League

Hockey    Actualisé le 06.03.2026 - 14:35

Nashville et Josi retrouvent la victoire en NHL

Nashville et Josi retrouvent la victoire en NHL

Hockey    Actualisé le 06.03.2026 - 14:37

Fin de série pour les Dallas Stars

Fin de série pour les Dallas Stars

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 06:53

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 22:25

Le HC Ajoie toujours derrière

Le HC Ajoie toujours derrière

Hockey    Actualisé le 06.03.2026 - 08:41

Genève officiellement en play-off de National League

Genève officiellement en play-off de National League

Hockey    Actualisé le 06.03.2026 - 14:35

Nashville et Josi retrouvent la victoire en NHL

Nashville et Josi retrouvent la victoire en NHL

Hockey    Actualisé le 06.03.2026 - 14:37

Fin de série pour les Dallas Stars

Fin de série pour les Dallas Stars

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 06:53

Un 3e succès d'affilée pour les Devils

Un 3e succès d'affilée pour les Devils

Hockey    Actualisé le 05.03.2026 - 07:15

Le HCA défie Ambri dans un esprit de championnat

Le HCA défie Ambri dans un esprit de championnat

Hockey    Actualisé le 05.03.2026 - 11:45

Le HC Ajoie toujours derrière

Le HC Ajoie toujours derrière

Hockey    Actualisé le 06.03.2026 - 08:41

Genève officiellement en play-off de National League

Genève officiellement en play-off de National League

Hockey    Actualisé le 06.03.2026 - 14:35