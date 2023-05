Quelques bonnes habitudes avant d'attaquer les choses sérieuses

Reçue quatre sur quatre au championnat du monde à Riga, l'équipe de Suisse regarde toujours devant. Et elle peut s'appuyer sur quelques piliers avant de jouer contre le Canada et la Tchéquie.

On ne va pas parler de recette magique pour Patrick Fischer, mais sa sélection a pris quelques habitudes après une semaine de compétition en Lettonie. Tout n'est de loin par parfait, et c'est tant mieux. Face aux Slovaques, il a fallu davantage montrer les muscles que lors des trois rencontres précédentes.

Par contre, les défenseurs ont à nouveau pointé. Jonas Siegenthaler a ouvert la marque et Christian Marti a inscrit le 3-2 décisif. Même si le tir de l'arrière des Zurich Lions a été dévié par un Slovaque, les réussites des défenseurs suisses sont presque devenues une marque de fabrique à Riga. En plus des deux précités, Moser, Glauser, Loeffel et Geisser ont trouvé la faille, soit un bon six sur huit. Plutôt encourageant pour la suite.

Une ligne NHL qui doit s'ajuster

Autre sujet de satisfaction pour Fischer, la bonne tenue de ces lignes d'énergie. Lorsque les deux premières triplettes sont muselées ou peu en réussite, il est vital de pouvoir s'appuyer sur des trios 3 et 4 efficaces. Champion et finaliste malheureux, Tanner Richard et Gaëtan Haas jouent actuellement un hockey très inspiré.

Et les deux centres aident beaucoup leurs partenaires. Miranda et Simion s'amusent avec Haas, alors que Tanner Richard sait se rendre indispensable. 'Tanner joue très bien, remarque Patrick Fischer. Il est super important en inferiorité numérique et lors des fins de période. C'était clair qu'on n'allait pas toucher cette ligne d'énergie. Je pense qu'il rend les autres meilleurs.'

Sans faire trop de bruit, Nino Niederreiter a scoré son quatrième but en autant de matches. Le métronome grison a marqué à chaque sortie. Des joueurs de NHL, c'est celui qui semble le plus à l'aise.

Alignés ensemble pour la première fois, Denis Malgin, Nico Hischier et Kevin Fiala ont offert du spectacle, mais finalement qu'un seul but sur l'ouverture du score de Siegenthaler. 'Ils ont travaillé dur, mais ils n'ont pas eu de chance, estime Patrick Fischer. Kevin a beaucoup tiré et manqué de peu. On va analyser pour voir s'ils vont continuer à jouer ensemble, mais c'est pas facile pour eux car ils sont jeunes. Ils veulent peut-être jouer trop 'joli', mais ce sera mieux.'

/ATS