Ramon Untersander quitte Berne pour Genève-Servette

Ramon Untersander a résilié son contrat avec Berne pour rejoindre Genève-Servette, ont annoncé ...
Ramon Untersander quitte Berne pour Genève-Servette

Ramon Untersander quitte Berne pour Genève-Servette

Photo: KEYSTONE/MARCEL BIERI

Ramon Untersander a résilié son contrat avec Berne pour rejoindre Genève-Servette, ont annoncé les deux clubs jeudi. Le défenseur de 35 ans a signé un contrat portant sur deux saisons avec les Aigles.

Pilier du CP Berne depuis 2015, capitaine des Ours lors des deux dernières saisons, Ramon Untersander n'était plus en odeur de sainteté dans la capitale. Son contrat qui courait jusqu'en 2028 avec le club bernois a été résilié d'un commun accord.

Dans la foulée, Genève-Servette a annoncé l'engagement du Saint-Gallois, qui a remporté trois titres de champion (2016, 2017 et 2019) ainsi qu'une Coupe de Suisse (2021) avec Berne. Cette saison, il a inscrit 12 points (5 buts, 7 assists) en 52 matches de National League. Il a joué au total 822 parties dans l'élite du hockey suisse (342 points)

/ATS
 

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