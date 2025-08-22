Reto Berra rebondira à... Kloten

Reto Berra ne tirera pas sa révérence au moment de quitter Fribourg au terme de la saison 2025/26 ...
Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Reto Berra ne tirera pas sa révérence au moment de quitter Fribourg au terme de la saison 2025/26. Le gardien zurichois s'est engagé pour deux ans à Kloten, ont annoncé les Flyers samedi matin.

L'ancien international succédera donc devant le filet de Kloten au futur gardien de Fribourg-Gottéron Ludovic Waeber, dont le transfert avait été annoncé la veille par les Dragons. 'Son expérience nous apportera de la stabilité', se réjouit le directeur sportif Ricardo Schödler, cité dans le communiqué. 'Il aura aussi un rôle important à tenir dans le développement de Davide Fadani et Ewan Huet', les deux jeunes gardiens de l'effectif de Kloten.

Triple médaillé d'argent au Championnat du monde avec l'équipe de Suisse, Reto Berra découvrira donc un nouveau club de National League alors qu'il aura 39 ans en janvier prochain. Formé aux Zurich Lions, il a aussi évolué à Davos, Langnau, Zoug et Bienne, avant de tenter l'aventure en Amérique du Nord en 2013. Il était revenu en Suisse en 2018, signant alors à Fribourg.

/ATS
 

