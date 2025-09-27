Rohrer de retour chez les Zurich Lions

Vinzenz Rohrer est de retour chez les Zurich Lions, a annoncé le double champion de Suisse ...
Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Vinzenz Rohrer est de retour chez les Zurich Lions, a annoncé le double champion de Suisse en titre dimanche matin. L'international autrichien à licence suisse a déjà atterri à Zurich.

L'attaquant de 21 ans a donc quitté le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal en NHL. L'organisation québécoise ne tarit pas d'éloges à son sujet, souligne le communiqué du 'Z', mais aimerait lui donner plus de temps pour se développer.

'Dommage pour Vini que cela n'ait pas encore fonctionné - une excellente nouvelle pour les Zurich Lions', se réjouit le club zurichois, qui n'a gagné que quatre de ses neuf premiers matches et reste sur quatre défaites consécutives en National League.

Vinzenz Rohrer, qui avait été choisi en 75e position (3e tour) par Montréal lors de la draft 2022, espère franchir un nouveau palier cette saison avec le 'Z'. Il avait réussi 23 points lors de l'exercice 2023/24 puis 32 la saison passée.

/ATS
 

